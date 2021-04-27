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«Парки в лесу»: 50 новых мест для отдыха благоустроят в Подмосковье за пять лет
Фото: пресс-служба Комплекса городского хозяйства

«Парки в лесу»: 50 новых мест для отдыха благоустроят в Подмосковье за пять лет

Елена Фролова

Общество

Программу «Парки в лесу» запустят в Московской области. В ее задачи будет входить открытие еще 50 мест для отдыха в регионе. При их создании будет учитываться мнение местных жителей. Об этом сообщил губернатор Андрей Воробьев во время своего традиционного обращения к гражданам.

По его словам, около половины территории региона составляют парки и леса. Они пользуются большой популярностью у горожан.

— Мы запускаем большую программу «Парки в лесу». В течение пяти лет будут созданы полсотни довольно обширных парков, естественно, с учетом мнения жителей, — подчеркнул Андрей Воробьев.

В этом году работы запустят на девяти территориях. Речь идет о Липовой роще в Мякинине, Кузьминском парке в Котельниках, Ушмарском лесе в Домодедове и Видновском парке в Ленинском городском округе, отмечает телеканал 360. Новые зеленые зоны будут комфортными и современными.

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паркиАндрей ВоробьевМосковская область
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