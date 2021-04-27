Стало известно, когда планируется запуск движения по всему ЦКАД

Фото: Михаил Колобаев / Комплекс градостроительной политики и строительства

Запуск движения по всей Центральной кольцевой автомобильной дороге (ЦКАД) запланирован на третий квартал 2021 года. Об этом во вторник, 27 апреля, рассказали в пресс-службе «Автодора».

По словам заместителя председателя правительства Российской Федерации Марата Хуснуллина, последний 25-километровый участок планируется достроить этим летом, сообщает ТАСС.

Напомним, строительство ЦКАД началось в 2014 году, ее протяженность составит более 330 километров. Дорога пройдет в 50 километрах от МКАД по территории Новой Москвы параллельно трассе А107. Она соединит большинство крупных шоссе столицы и поможет разгрузить как федеральные дороги, так и МКАД.

Читайте также: Максим Ликсутов рассказал о плане по замене дизельных автобусов на экологичный транспорт