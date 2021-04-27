Стало известно, когда планируется запуск движения по всему ЦКАД
Запуск движения по всей Центральной кольцевой автомобильной дороге (ЦКАД) запланирован на третий квартал 2021 года. Об этом во вторник, 27 апреля, рассказали в пресс-службе «Автодора».
По словам заместителя председателя правительства Российской Федерации Марата Хуснуллина, последний 25-километровый участок планируется достроить этим летом, сообщает ТАСС.
Напомним, строительство ЦКАД началось в 2014 году, ее протяженность составит более 330 километров. Дорога пройдет в 50 километрах от МКАД по территории Новой Москвы параллельно трассе А107. Она соединит большинство крупных шоссе столицы и поможет разгрузить как федеральные дороги, так и МКАД.
Читайте также: Максим Ликсутов рассказал о плане по замене дизельных автобусов на экологичный транспорт