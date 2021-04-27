Владимир Винокур поздравил своем Instagram Стаса Михайлова

Фото: Пресс-служба Стаса Михайлова

Российский юморист Владимир Винокур поздравил в своем блоге артиста Стаса Михайлова с днем рождения.

Шоумен выложил в свой Instagram-аккаунт фотографию с Михайловым, написав ему поздравления с днем рождения.

— От души поздравляю своего друга Стаса Михайлова с днем рождения!!! Здоровья тебе и твоей семье! И особенно — долгих лет жизни твоим родителям!!! — написал Винокур.

Подписчики оценили совместную фотографию звезд и присоединились к поздравлениям. «С днем рождения! Здоровья, счастья и любви»; «Красавцы»; «СТАС ПРЕКРАСНЫЙ».

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