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Владимир Винокур поздравил своем Instagram Стаса Михайлова
Фото: Пресс-служба Стаса Михайлова

Владимир Винокур поздравил своем Instagram Стаса Михайлова

Анастасия Прохорова

Звезды

Российский юморист Владимир Винокур поздравил в своем блоге артиста Стаса Михайлова с днем рождения.

Шоумен выложил в свой Instagram-аккаунт фотографию с Михайловым, написав ему поздравления с днем рождения.

— От души поздравляю своего друга Стаса Михайлова с днем рождения!!! Здоровья тебе и твоей семье! И особенно — долгих лет жизни твоим родителям!!! — написал Винокур.

Подписчики оценили совместную фотографию звезд и присоединились к поздравлениям. «С днем рождения! Здоровья, счастья и любви»; «Красавцы»; «СТАС ПРЕКРАСНЫЙ».

Читайте также: «Майюшку поздравлять надо»: Самойлова начала принимать поздравления с днем рождения заранее

Стас Михайловдень рожденияпоздравление
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