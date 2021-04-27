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Доктор Елена Кац: Вакцинация — единственный способ предотвратить опасные болезни
Фото: Николай Темников

Доктор Елена Кац: Вакцинация — единственный способ предотвратить опасные болезни

Василий Плиткин

Общество

Во всем мире идет неделя иммунизации. Главный врач детской поликлиники № 7, кандидат медицинских наук Елена Кац считает, что вакцинация, особенно в период межсезонья — единственный способ предотвратить ряд опасных заболеваний.

— Ежегодно благодаря вакцинам в мире удается спасти миллионы жизней, — говорит доктор Елена Кац. — Необходимо максимально рано сформировать у ребенка иммунную защиту. Все вакцины в соответствии с международными стандартами проходят клинические испытания, они абсолютно безвредны и не имеют побочных эффектов, — отметила она.

Елена Кац добавила, что календарь прививок детей можно получить в поликлинике, к которой прикреплен ребенок, кроме того, всю информацию о поставленных ребенку вакцинах, родители могут увидеть в электронной медицинской карте. Вакцинация — единственный доказанный и эффективный способ борьбы с инфекционными заболеваниями у детей и взрослых.

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