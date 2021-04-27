Пелагея будет делить с бывшим мужем нажитое в браке имущество

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Певица Пелагея делит с экс-супругом имущество, которое было у них в браке.

Бывший муж звезды Иван Телегин намерен биться за каждую копейку, он выдвигает Пелагее новые требования. Даже очередное слушание в Никулинском суде снова не смогло поставить точку в разделе многочисленного имущества экс-супругов.

— Заседание перенесли на 3 июня, так как в суд до сих пор не поступила часть ответов на многочисленные запросы Телегина по доходам от выступлений и съемок Пелагеи, — объяснил адвокат Пелагеи.

Также он добавил, что Телегин претендует на все гонорары, «полученные группой за три года брака с артисткой».

Из имущества, которое им предстоит поделить, — купленный в ипотеку загородный дом стоимостью в 54 миллиона, дорогие автомобили и денежные счета. Как выяснили юристы, о своих доходах спортсмен долгое время лгал, скрывая от супруги миллионы, сообщает Starhit.

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