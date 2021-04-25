«Невероятная красотка!»: фанаты восхитились образом Пелагеи для съемок в КВН

Фото: instagram.com/pelageya_insta

Певица Пелагея уже около года попадает в состав членов жюри в КВН. Каждый раз она выбирает женственные образы для съемок в этой программе. На этот раз артистка надела черное платье с цветочным принтом. Знаменитость опубликовала на своей странице в соцсети Instagram фото, где предстала в новом образе для съемок.

Легкие локоны и нежный макияж дополнили романтичный образ Пелагеи.

— К съемкам новой игры КВН готова, — написала певица под снимком.

Поклонники в комментариях заявили, что соскучились по Пелагее. Многие одарили ее комплиментами и отметили, что она находится в отличной форме.

«Поля, вы невероятная красотка!»; «Вы превосходна»; «Поля, какая красивая! Слов нет! Восторг полнейший, да и только!»; «Как же хорошо, что вы возвращаетесь в жюри! Вы красавица!» — написали пользователи.

Ранее Пелагея похвасталась стройной фигурой в облегающих лосинах. Артистка показала в личном блоге Instagram, как выглядит ее тело, обнародовав кадры с тренировки.

Читайте также: «Фамилии только меняются»: Пелагея остроумно пошутила о своем разводе