«Глаз не оторвать»: Пелагея похвасталась стройной фигурой в облегающих лосинах
Певица Пелагея перед летним сезоном активно взялась за фигуру, она занимается индивидуально с тренером. Артистка показала в личном блоге Instagram, как выглядит ее тело, обнародовав кадры с тренировки.
Пелагея примерила облегающий спортивный комплект нюдового оттенка, состоящий из лосин и кроп-топа, обнажающего талию.
Пользователи восхитились подтянутой фигурой певицы и написали множество комплиментов.
«Вы красотка, глаз не оторвать»; «Красотка»; «Мотиватор-Поля. Вы шикарны! — оставили комментарии поклонники.
Ранее подписчики умилились видео с дочкой Пелагеи.
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