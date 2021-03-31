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«Глаз не оторвать»: Пелагея похвасталась стройной фигурой в облегающих лосинах
Пелагея опубликовала видео с тренировки / Фото: Сергей Шахиджанян, «Вечерняя Москва»

«Глаз не оторвать»: Пелагея похвасталась стройной фигурой в облегающих лосинах

Юлия Курганова

Звезды

Певица Пелагея перед летним сезоном активно взялась за фигуру, она занимается индивидуально с тренером. Артистка показала в личном блоге Instagram, как выглядит ее тело, обнародовав кадры с тренировки.

Пелагея примерила облегающий спортивный комплект нюдового оттенка, состоящий из лосин и кроп-топа, обнажающего талию.

Пользователи восхитились подтянутой фигурой певицы и написали множество комплиментов.

«Вы красотка, глаз не оторвать»; «Красотка»; «Мотиватор-Поля. Вы шикарны! — оставили комментарии поклонники.

Ранее подписчики умилились видео с дочкой Пелагеи.

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тренировкапоклонникиПелагея
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