«Фамилии только меняются»: Пелагея остроумно пошутила о своем разводе

Фото: instagram.com/pelageya_insta

Российская певица Пелагея рассказала, какое имя написано у нее в паспорте, и пошутила по поводу смены фамилии в документе.

Пелагея и ведущий Александр Олешко снимаются в шоу «Точь-в-точь». В эфире проекта Олешко задал певице внезапный вопрос.

— «Полина, Поля, Пелагея. Что у тебя, кстати, в паспорте написано?» — спросил ведущий.

Певица не растерялась и со смехом ответила.

«Пелагея Сергеевна. Фамилии только меняются, знаешь», — сказала она, намекая на свои два развода.

Напомним, что Пелагея и Телегин поженились в 2016 году. В браке у пары родилась дочь Таисия. В декабре 2019 года певица сообщила, что собирается развестись. Официальную причину расставания супруги не назвали. Позднее хоккеист выложил пост, где написал, что в их разводе нет вины третьих лиц.

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