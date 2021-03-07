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«Мой ангел»: бывший муж Пелагеи опубликовал фото с дочкой из ресторана
Иван Телегин провел выходные с дочерью / Фото: Скриншот видео / NHL Россия

«Мой ангел»: бывший муж Пелагеи опубликовал фото с дочкой из ресторана

Юлия Курганова

Звезды

Экс-супруг певицы Пелагеи, хоккеист Иван Телегин увиделся с дочкой Таисией, он сводил девочку в ресторан. На своей странице в соцсети спортсмен поделился совместным фото.

Малышка на снимке была облачена в платье с рукавами-фонариками цвета хаки. Она улыбалась, так как папа ее обнял и прижал к себе.

— Мой ангел, — написал под фото Телегин.

Поклонники были рады видеть хоккеиста в компании наследницы и написали много теплых слов.

«Класс! Она чудесная у вас подучилась, Вань! Люблю умных деток»; «Взгляд очень похож! Пускай дочка вдохновляет на новые победы»; «Мамины глазки»; «На Пелагею похожа», — оставили комментарии фолловеры.

Напомним, что Телегин больше года счастлив в новых отношениях. Он живет с Марией Гончар.

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дочьфотоИван Телегин
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