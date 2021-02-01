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Пелагея впервые сводила четырехлетнюю дочь в SPA-салон
Фото: instagram.com/pelageya_insta

Пелагея впервые сводила четырехлетнюю дочь в SPA-салон

Анастасия Колоскова

Звезды

Певица Пелагея показала подписчикам, как ее дочь Таисия, которой недавно исполнилось четыре года, первые посещает SPA-салон на Мальдивах. Серию роликов, запечатлевших процедуры с участием девочки, актриса выложила в разделе Stories своего Instagram.

Так, Таисия вначале приняла ножную ванночку. После этого малышка легла на стол, и массажистка аккуратно промассировала тело девочки. Наблюдавшая за процедурой звездная мама не смогла сдержать эмоций и умиления от происходящего.

Пелагея впервые сводила четырехлетнюю дочь в SPA-салонФото: instagram/pelageya_insta

— Тебе хоть нравится? — спросила Пелагея, смеясь, дочь, на что она ответила утвердительно.

Ранее Пелагея показала подписчикам, как отметила у океана день рождения дочери.

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