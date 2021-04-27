Постпред России в Вене рассказал, когда желательно завершить иранскую ядерную сделку

Фото: twitter.com/Amb_Ulyanov

Постоянный представитель Российской Федерации при международных организациях в Вене Михаил Ульянов отметил, что было бы желательно завершить переговоры по иранской ядерной сделке до 21 мая. Об этом он сообщил в интервью изданию Spiegel.

Ульянов объяснил, почему переговоры по иранской ядерной сделке могут завершиться до 21 мая. По его словам, 22 мая закончится предварительное соглашение между Тегераном и Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ). Документ обеспечивает приемлемый уровень проверки МАГАТЭ в Иране.

— Кроме того, в июне в Иране будет выбираться новый президент. В мае будут определены кандидаты, начнется предвыборная борьба, — заявил Ульянов.

СПРАВКА «ВМ»

Иран совместно с пятью постоянными членами Совета Безопасности ООН (Россия, США, Франция, Великобритания, Китай) и ФРГ подписали всеобъемлющий план действий в 2015 году. В его рамках Тегеран обязался ограничить ядерную программу, а также временно отказаться от закупки и продажи вооружений. Взамен с Ирана должны были снять все санкции.

В 2018 году экс-президент США Дональд Трамп решил выйти из соглашения и вернуть американские санкции в отношении Ирана. После этого договоренность фактически перестала существовать.

6 апреля 2021 года в Вене началось заседание совместной комиссии Ирана и международной «пятерки». По результатам очного заседания двум рабочим группам экспертов поручили определить конкретные меры, которые должны быть приняты США и Ираном для восстановления полного выполнения СВПД.

Читайте также: Власти Ирана назвали имя подозреваемого в инциденте на ядерном объекте в Натанзе