Власти Ирана назвали имя подозреваемого в инциденте на ядерном объекте в Натанзе

Фото: facebook.com/OPEC

Диверсию на ядерном объекте в Натанзе устроил иранец Реза Кадими. Об этом стало известно в субботу, 17 апреля.

Кадими 43 года, он покинул страну после того, как его вычислили сотрудники спецслужб, отмечает IRIB со ссылкой на данные разведки.

Напомним, об аварии на иранском ядерном объекте в Натанзе стало известно утром 11 апреля. Сообщалось, что инцидент связан с распределением электроэнергии. Официальный представитель ОАЭИ Бехруз Камальванди заявил, что в результате аварии никто не пострадал. Окружающая среда также не была загрязнена.

По предварительным данным, на возобновление работы объекта может потребоваться не менее десяти месяцев.

Ранее в МИД России отреагировали на инцидент на ядерном объекте в Иране.

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