В МИД РФ отреагировали на инцидент на ядерном объекте в Иране

Фото: МИД РФ

Россия надеется, что взрыв на ядерном объекте в Иране не подорвет переговоров по восстановлению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД). Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в понедельник, 12 апреля.

Ранее Иран сообщил, что 11 апреля на ядерном объекте в Натанзе произошла авария. Сначала власти утверждали, что инцидент был связан с распределением электроэнергии. Позже вице-президент Ирана Али Акбар Салехи заявил, что авария на ядерном объекте произошла из-за теракта. В результате инцидента никто не пострадал. Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад заявил, что Израиль причастен к взрыву в Натанзе.

Мария Захарова заявила, что МИД РФ внимательно следит за развитием ситуации на заводе по обогащению урана в Натанзе.

— Уверены, что его причины будут тщательно расследованы иранской стороной, — сказала представитель российского дипведомства.

Она добавила, что Москву тревожит то, как случившееся отразится на многосторонних усилиях по восстановлению полнокровного осуществления Совместного всеобъемлющего плана действий по урегулированию вокруг иранской ядерной программы, сообщается на сайте МИД РФ.

СПРАВКА «ВМ»

Иран совместно с пятью постоянными членами Совета Безопасности ООН (Россия, США, Франция, Великобритания, Китай) и ФРГ подписали Всеобъемлющий план действий в 2015 году. В его рамках Тегеран обязался ограничить ядерную программу, а также временно отказаться от закупки и продажи вооружений. Взамен с Ирана должны были снять все санкции.

В 2018 году экс-президент США Дональд Трамп решил выйти из соглашения и вернуть американские санкции в отношении Ирана. После этого договоренность фактически перестала существовать.

6 апреля 2021 года в Вене началось заседание совместной комиссии Ирана и международной «пятерки». По результатам очного заседания двум рабочим группам экспертов поручили определить конкретные меры, которые должны быть приняты США и Ираном для восстановления полного выполнения СВПД.

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