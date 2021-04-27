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Шеф-повар поделился рецептами покраски яиц перед Пасхой
Фото: pixabay.com

Шеф-повар поделился рецептами покраски яиц перед Пасхой

Елена Фролова

Религия

Многие хозяйки в связи с приближением православного праздника Пасха задумались о том, как они будут красить яйца в этом году. Обыденностью стали луковая шелуха и обычные красители из магазина. Однако есть и оригинальные способы окраски. Подробно об этом рассказал шеф-повар Василий Емельяненко.

— Прекрасно красят соки краснокочанной капусты и свеклы. Причем если добавить в темно-синий или темно-фиолетовый сок капусты пару капель лимона, то можно получить сиреневые яйца, — поделился эксперт.

По его мнению, необычные красители можно найти и в специализированных магазинах для кондитеров. Для этого хозяйкам подойдут жирорастворимые и водорастворимые красители, а также кандурины – специальные порошки, которые можно нанести на кисточку и придать окрашенному яйцу золотистый или серебристый оттенки, отмечает «Радио 1».

Причем повар посоветовал использовать белые яйца для получения ярких цветов, а желтые – для непрозрачных оттенков.

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