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Объявлены победители конкурса «Мастер-класс от родителей»
Фото: Департамент образования и науки Москвы

Объявлены победители конкурса «Мастер-класс от родителей»

Марьяна Шевцова

Город

Завершился конкурс «Мастер-класс от родителей». Кулинарная битва финала прошла в Московском образовательном комплексе ЗАПАД.

Финалисты должны были заранее подготовиться к испытаниям — продумать приготовление конкурсного блюда. Задача команд усложнялась ингредиентом из «черного ящика», который участники получали сразу перед соревнованием и должны были гармонично вписать в блюдо.

В состав жюри, которое возглавила президент Московской ассоциации кулинаров Тамара Шарова, вошли специалисты Колледжа сферы услуг № 10, Столичного колледжа индустрии сервиса и гостеприимства, Экономико-технологического колледжа № 22, Педагогического колледжа №10, Московского образовательного комплекса ЗАПАД, Московского колледжа управления, гостиничного бизнеса и информационных технологий «Царицыно».

Первое место заняли Денис Кобышев и Анжелика Кобышева — участники от школы № 1159. Второе место — Марина Лебедева и Кирилл Щекин от школы № 1454. Третье место досталось Екатерине Мухиной и Елене Казак — участникам от Московского образовательного комплекса. Все призеры и финалисты получили грамоты и подарки от организаторов конкурса.

Конкурс «Мастер-класс от родителей» был организован Городским экспертно-консультативным советом родительской общественности при Департаменте образования и науки города Москвы и Ассоциацией предприятий социального питания в сфере образования и здравоохранения, компанией «Нестле».

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