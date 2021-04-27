Дело против бывшего полицейского о фальсификации доказательств передадут в суд

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Завершилось расследование уголовного дела против бывшего дознавателя отдела МВД России по Южнопортовому району столицы. Об этом во вторник, 27 апреля, сообщила пресс-служба СК по столице.

Мужчина обвиняется в фальсификации доказательств и даче ложных показаний в суде. Так, по данным ведомства, в мае 2020 году обвиняемый составил протоколы трех следственных действий, подделав подписи. Во время дачи показаний участники следственных действий заявили, что не подписывали эти документы.

В пресс-службе ведомства уточнили, что бывший полицейский признал свою вину.

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