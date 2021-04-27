Молодой человек насмерть сбил своего родственника, пытаясь записать ролик для соцсети

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Россия, Московская область, Балашиха, микрорайон Железнодорожный Карта всех событий

В Балашихе молодой человек насмерть задавил своего двоюродного брата во время исполнения трюка. Об этом во вторник, 27 апреля, «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по МО Ольга Врадий.

По словам представителя ведомства, 25 апреля молодые люди вели прямой эфир своего автомобильного шоу в одной из социальных сетей. В какой-то момент один из братьев должен был выполнить сложный трюк на автомобиле ВАЗ, однако случайно совершил наезд на своего родственника. Последний от полученных травм скончался на месте.

Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».

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