«Поменять мышление»: нейроцифролог назвал основные шаги для достижения счастья

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Что нужно сделать человеку, чтобы почувствовать себя счастливым, рассказал таролог, нумеролог и нейроцифролог Вадим Безделев.

По его мнению, гонясь за призрачной мечтой, люди стали забывать о том, что истинное счастье находится в моменте — здесь и сейчас. Поэтому он советует придерживаться нескольких правил.

Во-первых, нужно определить для самого себя так называемый «жизненный маяк». Это означает, что нужно обозначить цели и продумать пути их достижения. Причем последние надо разбить на условные промежутки. Также эксперт советует постоянно задавать себе вопрос, не произошло ли отклонения от намеченного курса.

Следующий шаг — всегда хвалить себя за достигнутое. Дело в том, что каждая преодоленная преграда требует затраты определенных сил и энергии, поэтому важно радовать себя за выполненные пункты.

Третья ступень на пути к счастью — нужно составить список вещей, которые могут поднять настроение. Например, сюда можно отнести чтение книги или шопинг, отмечает ФАН.

— Для счастья не менее важно мыслить в позитивном ключе, — добавил Вадим Безделев.

По его словам, негатив чаще всего загоняет человека в определенные рамки, которые сковывают его чувства, желания и мысли. Поэтому для достижения счастья нужно поменять мышление.

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