«Люди готовы идти навстречу»: Светлана Зейналова рассказала о диагнозе дочери

Светлана Зейналова / Фото: YouTube/ Василий Конов

Телеведущая Светлана Зейналова рассказала, что люди часто готовы идти навстречу детям с таким диагнозом, как у ее дочери.

Несколько лет назад Зейналова призналась, что у ее дочери Александры аутизм. Это информация разделила ее жизнь на «до» и «после». Она понимала, что, несмотря ни на что, нужно двигаться дальше, потому что жизнь не стоит на месте.

— Нужно стараться идти на опережение, — рассказала она в интервью, которое опубликовано на Youtube-канале Василия Конова.

Сначала телеведущая говорила всем, что ее девочка просто такая эмоциональная, уверяя себя, что все наладится, но этого не происходило. По ее словам, раньше таких детей «растили даже при минимуме лекарств», а сейчас много возможностей и «другой мир».

— Я не считаю ее инвалидом, — заявила Зейналова, подчеркнув, что ей пришлось оформить инвалидность лишь для документов, которые попросили в школе.

Светлана Зейналова уверена, что в наши дни «люди готовы идти навстречу» и помогать таким людям.

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