Водителей могут лишить прав за грязные номера в России

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Верховный суд подтвердил, что за номер, специально запачканный грязью, можно лишиться прав.

Поводом для решения стал случай с одним из водителей в России. Инспектор остановил его за нечитаемый номер — одна из букв была залеплена грязью. На него оформили протокол и направили дело в суд. Водителю грозил не только штраф в размере пяти тысяч рублей, но и лишение прав на срок от одного до трех месяцев.

Мужчина решил не посещать заседания, ссылаясь на ситуацию с коронавирусом и то, что он сам болен. Кроме того, в своих ходатайствах он указывал, что за рулем был не он, а также то, что по городу ездит машина-двойник. Все инстанции судов решили, что водителю необходимо было присутствовать на слушаниях. О том, что за рулем был сам автовладелец, свидетельствовала фотография, сделанная на месте инспектором.

Верховный суд постановил, что в роли материалов, препятствующих распознаванию регистрационных знаков или позволяющих их видоизменить или скрыть, могут рассматриваться искусственные материалы — например, бумага, картон, снег или грязь.

Поэтому если инспектор понимает, что такие материалы нанесены на номер с целью затруднения его идентификации, то водитель привлекается к ответственности и может быть лишен прав, сообщает «РГ».

Ранее юрист объяснил, что делать со спорными требованиями инспекторов ДПС.

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