Юрист рассказал, что делать со спорными требованиями инспекторов ДПС

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Водитель не обязан исполнять незаконные требования сотрудников Госавтоинспекции, однако при возникновении спорных ситуаций необходимо наладить диалог, чтобы избежать возможных отрицательных последствий. Об этом рассказал заведующий филиалом московской коллегии адвокатов «Защита» Анатолий Миронов.

Юрист отметил, что при выдвижении инспектором незаконных или спорных, по мнению водителя, требований следует вежливо попросить сотрудника повторно представиться и разъяснить, на каких именно нормах законодательства основано его требование.

По возможности следует зафиксировать происходящее на аудио или видеозаписи, не отказывая в исполнении требования инспектора, посоветовал Миронов.

Предприняв эти действия, следует обратиться к адвокату для оценки инцидента с юридической точки зрения и определения целесообразности обжалования действий сотрудников полиции.

Юрист предупредил, что ряд требований сотрудников ДПС может показаться незаконным, однако в действительности это не совсем так. В частности, правила дорожного движения не обязывают водителя выходить из машины по требованию инспектора. Однако в соответствии с ведомственным приказом МВД сотрудник вправе предложить выйти водителю из машины в случае наличия у него признаков опьянения — в частности, покраснения лица.

Также водитель не обязан проследовать в автомобиль ГАИ. Однако инспектор для составления протокола об административном правонарушении вправе пригласить водителя в служебную машину, рассказал Миронов.

В подавляющем большинстве спорные ситуации относительно законности требований сотрудников ГИБДД могут быть разрешены только после анализа сложившейся на дороге в определенный момент обстановки, рассказал специалист агентству «Прайм».

Ранее в пресс-службе столичного ГИБДД призвали москвичей не вносить незаконных изменений в конструкцию своих автомобилей. С 1 февраля россияне должны согласовывать любые изменения в своей машине, данные будут вноситься в реестр Минэкономразвития.

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