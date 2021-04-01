«Упор на город»: как успешно сдать на права по новым правилам

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Для того чтобы сдача экзаменов на права по новым правилам, которые вступают в силу с 1 апреля, прошла без лишнего стресса, а уровень вождения после получения документа на руки был высоким, стоит сдавать на права в летние месяцы, а упор в обучении делать не только на практику вождения в городе, но и на площадку, а также знать теорию. Об этом корреспонденту «Вечерней Москвы» рассказал автоюрист Дмитрий Славнов.

— Очень рекомендую делать упор не только на практику, но и на теорию. Практику всегда можно подтянуть дополнительными уроками, с учителями накатать. Но теорию нужно знать — это основа всего процесса. Практику дополнительную брать стоит, не будет лишним точно. Ко всему прочему дополнительные занятия в автошколе не такие уж и дорогие, — сказал Славнов.

Также он отметил, что упор нужно делать и на занятия на площадке: умение парковаться — одна из составляющих безопасного вождения.

— Равный упор делаем и на вождение в городе. От него теперь в основном и зависит получение прав, — сказал Славнов.

Также он советует поступать на обучение в автошколу весной, чтобы сдавать экзамены летом.

— Во-первых, меньше людей. Многие разъезжаются в отпуска. Следовательно, дороги свободнее: снижается риск паники, например, при вождении на оживленной улице, риск ДТП. Да и светлеет раньше, темнеет позже, дороги посуше, пробок меньше, — говорит эксперт.

Как ранее писала «Вечерняя Москва», 1 апреля вступают в силу новые правила проведения экзаменов для тех, кто хочет получить водительское удостоверение, чтобы управлять легковым, грузовым автомобилем или автобусом. Так называемая площадка отменена. Теперь нужно будет сдать только теорию и вождение в городе.

Инспекторы, как и раньше, будут обращать внимание на ошибки, которые совершает кандидат во время поездок по городу. Экзамен считается пройденным, если будущий водитель набрал менее пяти штрафных баллов.

— Площадка сдается теперь только в школе. На город идет больше упор, больше времени, нагрузки. Баллы штрафные остаются прежние. С одной стороны, это плюс. Будут более опытные водители, ДТП будет меньше. Будет сильное вождение в городе. С другой стороны, выше риск поцарапать чужую машину, например, во время парковки в городе. Это не сбить конус на площадке. Площадку стоило бы оставить. Ведь именно после нее видно, кого выпускают сдавать в город. А так получается, что после сдачи теории непонятно, человека какого уровня вождения выпускают в город, — отметил Славнов.

Одним принципиальным нововведением стала возможность присутствия наблюдателей в автомобиле при проведении экзамен. Это могут быть другие кандидаты и водители, ожидающие своей очереди, представители общественных организаций и автошкол.

Славнов считает, что присутствие наблюдателей в салоне автомобиля дает ученику некоторое успокоение. Однако, по его мнению, было бы правильнее, если бы наблюдатель сидел на переднем пассажирском кресле в салоне, а не сзади.

— Конечно, было бы лучше, если бы сзади сидел инспектор, а наблюдатель — спереди. Так было бы меньше стресса для ученика. Ведь факт, что рядом с тобой сидит инспектор ГИБДД, на некоторых уже наводит страх независимо от навыков вождения, — считает эксперт.

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