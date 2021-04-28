Прием заявок на конкурс «Новый учитель музыки» начался в Москве

Фото: Михаил Колобаев / Вечерняя Москва

Начался прием заявок на конкурс «Новый учитель музыки», участниками которого могут стать педагоги, постоянно работающие в образовательных учреждениях.

Заместитель руководителя Департамента образования и науки Москвы Антон Молев рассказал, что в прошлом году заявки на участие подали 384 педагога и 345 образовательных организаций.

В этом году преподаватели смогут ознакомиться с современными технологиями в области музыкального образования, а также поделиться своим опытом и видением школы будущего.

Чтобы принять участие в состязании, необходимо оставить заявку на сайте конкурса до 31 мая, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Читайте также: Учащиеся детского технопарка «Мосгормаш» стали победителями First Russia Robotics Championship