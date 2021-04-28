Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Прием заявок на конкурс «Новый учитель музыки» начался в Москве
Фото: Михаил Колобаев / Вечерняя Москва

Прием заявок на конкурс «Новый учитель музыки» начался в Москве

Полина Долганова

Музыка

Начался прием заявок на конкурс «Новый учитель музыки», участниками которого могут стать педагоги, постоянно работающие в образовательных учреждениях.

Заместитель руководителя Департамента образования и науки Москвы Антон Молев рассказал, что в прошлом году заявки на участие подали 384 педагога и 345 образовательных организаций.

В этом году преподаватели смогут ознакомиться с современными технологиями в области музыкального образования, а также поделиться своим опытом и видением школы будущего.

Чтобы принять участие в состязании, необходимо оставить заявку на сайте конкурса до 31 мая, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Читайте также: Учащиеся детского технопарка «Мосгормаш» стали победителями First Russia Robotics Championship

музыкаучителядети
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Виталий Милонов
Виталий Милонов

Знания или пропаганда: кто маскируется под просветителей

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Последнее искушение филателиста

Юрий Барзыкин
Юрий Барзыкин

Пока Турция под запретом: где отдохнуть российскому туристу

Сергей Лесков
Сергей Лесков

«Больше вреда, чем пользы»: зачем поправили закон о просвещении

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Читателю нужна книга, а писателю — отклики

Марина Хорол
Марина Хорол

Пять критериев хорошей еды

Андрей Бочкарев
Андрей Бочкарев

Город поддерживает застройщиков

Все мнения
О проекте
Читайте нас в