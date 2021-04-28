Учащиеся детского технопарка «Мосгормаш» стали победителями First Russia Robotics Championship

Фото: Владимир Новиков / Вечерняя Москва

Пять команд детского технопарка «Мосгормаш» выиграли несколько наград на чемпионате First Russia Robotics Championship. Соревнования состоялись в Нижнем Новгороде.

Руководитель Департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин рассказал, что в рамках чемпионата свои проекты представили 194 команды из 45 регионов России, то есть более тысячи участников в возрасте от 4 до 18 лет.

Отмечается, что пять команд московского детского технопарка «Мосгормаш» удостоились наград в разных номинациях.

В категории Discovery для детей в возрасте от 4 до 6 лет команда «Новое поколение» победила в номинации «Командный дух».

В категории Explorer для детей от 6 до 9 лет команда LEGiOn стала победителем в номинации «Полиглоты», а команды «Программный блок» и «Механизаторы» — в номинации «Вдохновленные и творческие».

В старшей возрастной категории Challenge команда S.C.O.U.T заняла второе место в номинации «Игры роботов», сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Ранее «ВМ» писала о том, что площадка «Цифровое деловое пространство» выиграла шестую ежегодную профессиональную премию в области недвижимости Move Realty Awards.

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