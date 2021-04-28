Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Учащиеся детского технопарка «Мосгормаш» стали победителями First Russia Robotics Championship
Фото: Владимир Новиков / Вечерняя Москва

Учащиеся детского технопарка «Мосгормаш» стали победителями First Russia Robotics Championship

Полина Долганова

Дети

Пять команд детского технопарка «Мосгормаш» выиграли несколько наград на чемпионате First Russia Robotics Championship. Соревнования состоялись в Нижнем Новгороде.

Руководитель Департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин рассказал, что в рамках чемпионата свои проекты представили 194 команды из 45 регионов России, то есть более тысячи участников в возрасте от 4 до 18 лет.

Отмечается, что пять команд московского детского технопарка «Мосгормаш» удостоились наград в разных номинациях.

В категории Discovery для детей в возрасте от 4 до 6 лет команда «Новое поколение» победила в номинации «Командный дух».

В категории Explorer для детей от 6 до 9 лет команда LEGiOn стала победителем в номинации «Полиглоты», а команды «Программный блок» и «Механизаторы» — в номинации «Вдохновленные и творческие».

В старшей возрастной категории Challenge команда S.C.O.U.T заняла второе место в номинации «Игры роботов», сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Ранее «ВМ» писала о том, что площадка «Цифровое деловое пространство» выиграла шестую ежегодную профессиональную премию в области недвижимости Move Realty Awards.

Читайте также: Власти Москвы утвердили решение о выпуске «зеленых» облигаций

детский технопарктехнопарки Москвыдети
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Виталий Милонов
Виталий Милонов

Знания или пропаганда: кто маскируется под просветителей

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Последнее искушение филателиста

Юрий Барзыкин
Юрий Барзыкин

Пока Турция под запретом: где отдохнуть российскому туристу

Сергей Лесков
Сергей Лесков

«Больше вреда, чем пользы»: зачем поправили закон о просвещении

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Читателю нужна книга, а писателю — отклики

Марина Хорол
Марина Хорол

Пять критериев хорошей еды

Андрей Бочкарев
Андрей Бочкарев

Город поддерживает застройщиков

Все мнения
О проекте
Читайте нас в