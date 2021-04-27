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Власти Москвы утвердили решение о выпуске «зеленых» облигаций
Фото: Пресс-служба Госдумы

Власти Москвы утвердили решение о выпуске «зеленых» облигаций

Анастасия Волоснова

Город

Правительство Москвы утвердило решение об эмиссии 74-го выпуска облигаций городского облигационного займа Москвы или «зеленых» облигаций. Об этом говорится в постановлении, которое подписал мэр Москвы Сергей Собянин.

Город выпустит ценные бумаги на 70 миллиардов рублей. Они войдут в оборот 27 мая 2021 года и будут действительны до 17 мая 2029 года. Инвесторы должны будут погасить облигации до 18 мая 2028 года.

Уточняется, что всего ценные бумаги имеют 14 купонных периодов на 182 дня каждый. Отчеты по «зеленым» облигациям будут публиковать ежегодно.

Средства от размещения «зеленых» облигаций в Москве пойдут на развитие экологичных транспортных проектов. В частности, столица будет расширять сеть электробусов, заменяя ими неэкологичные дизельные автобусы.

Читайте также: Сергей Собянин рассказал об открытии центра по производству электробусов в Москве

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