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Площадка «Цифровое деловое пространство» выиграла премию Move Realty Awards
Фото: Анна Быкова

Площадка «Цифровое деловое пространство» выиграла премию Move Realty Awards

Полина Долганова

Город
Россия, Москва, улица Покровка, 47 Карта всех событий

Площадка «Цифровое деловое пространство» выиграла в номинации «Лучший проект редевелопмента» в рамках шестой ежегодной профессиональной премии в области недвижимости Move Realty Awards. Об этом сообщил руководитель Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Алексей Фурсин.

Отмечается, что победителей в 28 номинациях определяли эксперты, входящие в совет конкурса.

Алексей Фурсин добавил, что «Цифровое деловое пространство» за последние годы стало одним из ключевых элементов развития бизнес-климата в столице.

С 2017 года в стенах здания прошло около 1,5 тысячи мероприятий. В общей сложности их посетили свыше 210 тысяч человек, среди которых были инвесторы и представители технологических компаний и стартапов. На базе площадки бизнесмены участвовали в разнообразных мероприятиях и привлекали дополнительное финансирование для своих стартапов.

Кроме того, в августе прошлого года проект получил признание международного архитектурного сообщества. Площадка стала финалистом европейской премии The Plan Award в номинации «Реновация», сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

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