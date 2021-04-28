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Москвичам рассказали о графике работы столичных МФЦ и Главархива на майских праздниках
Фото: Пресс-служба Департамента капитального ремонта Москвы

Москвичам рассказали о графике работы столичных МФЦ и Главархива на майских праздниках

Юлия Павлушова

Город

График работы многофункциональных центров «Мои документы» и Главного архивного управления столицы изменится на майских праздниках. Об этом сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Уточняется, что в праздничные дни, 1 и 9 мая, офисы «Мои документы» не принимают посетителей. В остальное время районные центры будут открыты с 08:00 до 20:00, флагманские офисы и Дворец госуслуг на ВДНХ — с 10:00 до 22:00.

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Изменится график приема у сотрудников ГУ МВД России по Москве, которые оказывают услуги в МФЦ. Посетители смогут обратиться к ним 30 апреля с 09:00 до 15:45. С 1 по 3 мая представители ведомства работать не будут, а с 4 по 7 мая они будут принимать по обычному графику.

С 1 по 10 мая будут закрыты читальные залы Главархива Москвы. Технологический день, который проходит в учреждении по средам, перенесут на 30 апреля. В среду, 28 апреля, архив работает в сокращенном режиме, с 09:30 до 15:00.

Ранее сообщалось, что около 30 процентов услуг в МФЦ переведут в онлайн.

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