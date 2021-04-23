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Столичный центр госуслуг в Тропареве-Никулине получит новое помещение
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Столичный центр госуслуг в Тропареве-Никулине получит новое помещение

Иван Юминов

Город
Россия, Москва, улица Покрышкина, 4 Карта всех событий

В третьем квартале этого года центр госуслуг «Мои документы» в Тропареве-Никулине переедет в новое помещение. Об этом сообщили в столичном департаменте капитального ремонта в пятницу, 23 апреля.

— После того как поставят перегородки, приступят к отделочным работам, укладке напольных покрытий и монтажу дверных блоков и подвесных потолков, — поделились ходом работ в ведомстве.

Офис будет функционировать на четвертом этаже торгового центра «Звездочка» на улице Покрышкина, дом 4. Его площадь — более 1,4 тысячи квадратных метров. Помимо этого, в центре появится диагностической комплекс для проверки базовых показателей здоровья. Всего будет организовано 57 окон, в том числе для людей с ограниченными возможностями здоровья, отмечается на официальном сайте мэра Москвы.

Ранее сообщалось о том, что москвичи смогут пожениться или развестись в МФЦ.

Читайте также: Сергей Собянин открыл шестой флагманский центр «Мои документы» на севере Москвы

район Тропарево-Никулиноцентры госуслуг «Мои документы»услуги МФЦ
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