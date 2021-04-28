Нуждающиеся в паллиативной помощи дети смогут пользоваться социальным такси в Москве с 1 июня

Фото: Денис Гришкин / АГН Москва

Дети в столице, которые нуждаются в паллиативной помощи, смогут с 1 июня текущего года воспользоваться услугами социального такси. Мэр Москвы Сергей Собянин на заседании президиума правительства подписал распоряжение о выделении 156,9 миллиона рублей из резервного фонда на эти цели.

Возможность заказать бесплатное такси появится примерно у 900 детей, включенных в единый городской реестр пациентов, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Напомним, паллиативная помощь — активная помощь пациенту, страдающему заболеванием, которое не поддается излечению.

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