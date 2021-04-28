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Главный бухгалтер обокрала работодателя на восемь миллионов рублей
Фото: pixabay.com

Главный бухгалтер обокрала работодателя на восемь миллионов рублей

Анастасия Колоскова

Происшествия
Россия, Москва, Большой Знаменский переулок, 2с3 Карта всех событий

Москвичка, работающая главным бухгалтером в частной фирме, сколотила приличное состояние за счет работодателя. В общей сложности ей удалось украсть более восьми миллионов рублей. Об этом в среду, 28 апреля, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе УВД по ЦАО.

Сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции задержали 65-летнюю жительницу столицы, которая подозревается в присвоении и хищении денежных средств в особо крупном размере. По данным правоохранителей, москвичка занимала должность главного бухгалтера в одной из фирм, располагавшейся в Большом Знаменском переулке. Женщина имела доступ к системе дистанционного банковского обслуживания «Банк-клиент». Используя доступ, она перевела на подконтрольный ей банковский счет более двух миллионов рублей. Уже после увольнения из компании женщина снова перевела себе деньги. Воспользовавшись знанием электронных цифровых ключей к счетам организации, она присвоила себе более шести миллионов рублей.

Полицейские задержали подозреваемую на улице Усачева. В отношении женщины возбуждены уголовные дела по статьям «Присвоение или растрата» и «Кража». Ее отпустили под подписку о невыезде.

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