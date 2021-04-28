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Пожилому мужчине проломили голову на юго-востоке Москвы
Фото: mos.ru

Пожилому мужчине проломили голову на юго-востоке Москвы

Анастасия Колоскова

Происшествия
Россия, Москва, 1-й Институтский проезд, 1 Карта всех событий

Пожилого жителя столицы госпитализировали с тяжелыми травмами головы после нападения на него знакомого. Об этом в среду, 28 апреля, «Вечерней Москве» сообщила пресс-служба ГУ МВД по городу.

По данным правоохранителей, 64-летний пострадавший находился по адресу 1-й Институтский проезд, дом 1, когда между ним и его знакомым возникла ссора. В какой-то момент конфликт перерос в драку, в ходе которой оппонент нанес ему множественные травмы неизвестным предметом и скрылся.

Мужчину доставила в больницу бригада скорой помощи. Медики диагностировали у него закрытую черепно-мозговую травму, ушиб мозга, а также множественные переломы костей черепа и ушибы мягких тканей лица. По данному факту возбуждено дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

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