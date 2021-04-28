Российский флаг убрали со стола во время женского ЧМ по шашкам

Фото: Telegram / Kotsnews

В ходе матча женского чемпионата мира по шашкам между польской спортсменкой Натальей Садовской и россиянкой Тамарой Тансыккужиной со стола был снят флаг России. Такое распоряжение дал президент WADA Витольд Банька.

На кадрах видно, как сосредоточенная россиянка сначала не обращает внимания на то, что флаг снимают с боковой части стола. Но когда один из организаторов подходит к ней сзади и убирает флаг, стоящий рядом с левой рукой, она оглядывается. Напомним, Тансыккужина — шестикратная чемпионка мира по шашкам.

Видео: Telegram / RT на русском

Матч за титул чемпиона мира продолжается с пятницы, 23 апреля, до этого российский флаг организаторы не убирали. Видео опубликовано в Telegram-канале «RT на русском».

В декабре 2019 года исполком WADA отстранил российских спортсменов от участия в международных соревнованиях из-за допинговых скандалов. До 2022 года российские спортсмены не могут выступать под триколором и петь национальный гимн.

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