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Безработный москвич лишился сумки с тремя миллионами рублей
Фото: Pixabay

Безработный москвич лишился сумки с тремя миллионами рублей

Анастасия Колоскова

Происшествия
Россия, Москва, улица Генерала Кузнецова, 27к1 Карта всех событий

Двадцатилетний неработающий житель столицы обратился в полицию с заявлением о том, что неизвестный похитил из салона его Mercedes-Benz сумку с тремя миллионами рублей. Об этом в среду, 28 апреля, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по городу.

Инцидент произошел на улице Генерала Кузнецова, вблизи дома 27. Похитившему сумку с деньгами удалось скрыться, однако полицейские нашли его по горячим следам.

Вечером того же дня подозреваемого задержали на улице Амурской, вблизи дома 54. Им оказался 21-летний безработный. В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье «Грабеж».

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