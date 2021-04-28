«Расчет по дате рождения»: нейроцифролог рассказал, как легко избавиться от проблем

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Чтобы разрешить все затруднительные ситуации в жизни, нужно понимать, в чем корень проблемы. Для этого необходимо не только прибегать к самоанализу, но и использовать знания нейроцифрологии. Узнать, какой именно урок хочет преподнести жизнь, достаточно просто. Нужно сделать специальный расчет по дате своего рождения, рассказал «ВМ» нейроцифролог Вадим Безделев.

Первый пункт — необходимо вычесть из дня рождения месяц (если число дня рождения меньше, то вычитаем из месяца день). Например, дата рождения: 11.08.2000. Тогда от 11 отнимаем 8 и получаем цифру 2.

Второе — складываем все цифры года рождения. В нашем случае это 2 + 0 + 0 + 0 = 2. Затем из числа во втором пункте вычитаем день рождения (но при этом помним, что всегда вычитаем из большего числа). То есть 11 – 8 = 2. Последнее — из получившегося числа в пункте три вычитаем число из первого пункта (2 – 2 = 0). В данном примере ноль будет итоговым числом проблемы. Как уточнил нейроцифролог Вадим Безделев, если в итоге получается двузначное число, то обе цифры нужно сложить между собой. Например, получилось 17 – 1+7 = 8. Тогда итоговым значением станет восьмерка.

Расшифровка по каждой цифре

«0» и «9»

Таким людям крайне важно самим выбирать для себя то, каким образом жить. Не стоит позволять посторонним вмешиваться и принимать за вас решения. Однако все-таки будьте осторожны, ведь главная задача — не прогадать с выбором.

«1»

Нерешительность — зло. Люди с числом проблемы «1» боятся позволить проявлять себя, выступать с позиции лидера и управленца.

«2»

Робость и излишняя чувствительность — вот ваша проблема. Вы боитесь ошибиться, что-то не так сказать. Все это также препятствует нормальной коммуникации с людьми.

«3»

Частые проблемы, связанные с финансами: маленькая зарплата, большие и необдуманные траты. Как итог — нехватка денежных средств.

«4»

Склонность к ненужным фантазиям и необоснованным опасением. Зачастую таким людям сложно верить окружающим.

«5»

«Берусь за все и сразу, но доведу до конца только что-нибудь одно или вообще ничего» — это краткое описание для людей с числом проблемы «5». Вероятнее всего, такому человеку свойственны неусидчивость и нежелание долгого находиться на одном месте.

«6»

Человек, живущий из крайности в крайность. Возможен чрезмерный акцент только на себя. Но может случиться и так, что у вас появится какой-то идеал, кумир, которому захочется подражать, наплевав на себя.

«7»

Отсутствие силы воли и стального стержня. При появлении проблемы человек сразу же пасует и сдается — нет стремления преодолевать трудности.

«8»

«Везение? Нет, не слышал». Каждая победа дается нелегко. Нужно приложить массу усилий, чтобы чего-то достичь.

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