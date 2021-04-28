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«Сногсшибательна»: Бритни Спирс похвасталась поклонникам результатами тренировок
Фото: instagram.com/britneyspears

«Сногсшибательна»: Бритни Спирс похвасталась поклонникам результатами тренировок

Юлия Павлушова

Звезды

Американская певица Бритни Спирс порадовала поклонников видео в ярких купальниках, а также раскрыла секрет своей хорошей физической формы. Новый ролик поп-дива опубликовала в своем Instagram-аккаунте. Он набрал почти 700 тысяч лайков.

В кадре 39-летняя певица появляется сначала в оранжевом комплекте бикини и на каблуках. Затем она переодевается в купальник розового цвета.

Бритни Спирс рассказала, что старается питаться «правильно и осознанно». Также она много бегает, занимается боксом.

— Мне нужно прийти в форму, учитывая то, что у моего парня очень горячее тело, — призналась звезда.

Подписчиков восхитил внешний вид знаменитости. В комментариях они оставили сотню комплиментов. «Королева», «Сногсшибательна!» — написали они.

При этом один из комментаторов отметил: «Быть может, твой парень горяч, но ты же Бритни Спирс!»

Ранее сообщалось, что фанаты Бритни Спирс увидели на ее странице в Instagram призыв о помощи.

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