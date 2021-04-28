Юлия Пересильд вошла в шорт-лист актрис первого фильма, который снимут в космосе

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Стали известны четыре претендентки на роль в первом художественном фильме, который будет снят в космосе. Картина получила рабочее название «Вызов». Съемки пройдут на борту МКС в октябре этого года. Об этом сообщает специализированный американский сайт spacenews.com со ссылкой на свои источники.

В отборе примут участие актрисы Алена Мордовина, Юлия Пересильд, Софья Аржаковская и Галина Каирова. Первые три — профессиональные актрисы, Галина Каирова — пилот. Все женщины в возрасте от 27 до 36 лет. Окончательно актриса и ее дублер будут утверждены 13 мая.

Ранее сообщалось, что 5 октября на борту корабля «Союз МС-19» на станцию отправится космонавт Антон Шкаплеров вместе с режиссером и актрисой, участвующими в создании фильма. Спустя 12 дней последние вернутся на Землю на «Союзе МС-18». Из-за этого россиянин Петр Дубров и американец Марк Ванде Хай останутся на МКС до марта 2022 года. Их полет планировали завершить в октябре, при этом вернуться космонавты должны были на «Союзе МС-18».

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