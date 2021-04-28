Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Юлия Пересильд вошла в шорт-лист актрис первого фильма, который снимут в космосе
Фото: Youtube / Кино в деталях

Юлия Пересильд вошла в шорт-лист актрис первого фильма, который снимут в космосе

Михаил Алимов

Кино

Стали известны четыре претендентки на роль в первом художественном фильме, который будет снят в космосе. Картина получила рабочее название «Вызов». Съемки пройдут на борту МКС в октябре этого года. Об этом сообщает специализированный американский сайт spacenews.com со ссылкой на свои источники.

В отборе примут участие актрисы Алена Мордовина, Юлия Пересильд, Софья Аржаковская и Галина Каирова. Первые три — профессиональные актрисы, Галина Каирова — пилот. Все женщины в возрасте от 27 до 36 лет. Окончательно актриса и ее дублер будут утверждены 13 мая.

Ранее сообщалось, что 5 октября на борту корабля «Союз МС-19» на станцию отправится космонавт Антон Шкаплеров вместе с режиссером и актрисой, участвующими в создании фильма. Спустя 12 дней последние вернутся на Землю на «Союзе МС-18». Из-за этого россиянин Петр Дубров и американец Марк Ванде Хай останутся на МКС до марта 2022 года. Их полет планировали завершить в октябре, при этом вернуться космонавты должны были на «Союзе МС-18».

Читайте также: Рогозин заявил, что режиссер Шипенко прошел отбор для съемок фильма на МКС

актеры российского кинополет к МКС«Кино»
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Максим Иванцов
Максим Иванцов

Скоро в школу: как подготовить первоклашку за лето

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Труд или работа: почувствуйте разницу

Виталий Милонов
Виталий Милонов

Знания или пропаганда: кто маскируется под просветителей

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Последнее искушение филателиста

Юрий Барзыкин
Юрий Барзыкин

Пока Турция под запретом: где отдохнуть российскому туристу

Сергей Лесков
Сергей Лесков

«Больше вреда, чем пользы»: зачем поправили закон о просвещении

Марина Хорол
Марина Хорол

Пять критериев хорошей еды

Все мнения
О проекте
Читайте нас в