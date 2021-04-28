Гороскоп на 29 апреля: астролог рекомендовала не планировать рискованных дел

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Гороскоп для всех зодиакальных знаков на 29 апреля составила астролог Надежда Сташина. По ее словам, в этот день продолжится опасное сближение Солнца и Урана.

Несмотря на то, что Луна уже перешла в оптимистичный знак Стрельца, все равно нельзя терять бдительность и контроль над ситуацией. На четверг, 29 апреля, не надо планировать ничего рискованного. Уран по-прежнему будоражит в людях жажду перемен. В этом вопросе главное — не упускать из виду практичность. За рамки бюджет выходить не стоит.

Предстоящий четверг будет благоприятствовать общению в социальных сетях, созданию новых интернет-страниц и публикациям значимых заметок. Вместе с тем человеку будут полезны пешие прогулки. А тем, кто любит прокатиться с ветерком на велосипеде, астролог не рекомендовала поездки по пересеченной местности и проезжей части. Покупки следует делать, только хорошенько все обдумав.

Овнам 29 апреля придется считаться с чужими капризами, мнениями и особенностями характера. А вот в дела Тельцов может вмешаться неуравновешенный человек. Близнецы неплохо проведут переговоры по безотлагательным вопросам.

Ракам следует быть осторожными. Слишком сильное желание чего-либо может привести их к стратегическому промаху. Поэтому важно помнить одно простое правило: нельзя хотеть всего и сразу. Львам тоже стоит насторожиться, так как за внешне спокойной обстановкой их могут подстерегать подвохи. Дев в четверг порадует какое-то событие. Оно придаст им бодрости на несколько дней.

Весам предстоит противостояние. Нельзя давать сопернику шанса выиграть. Звезды рекомендуют отстаивать свои убеждения и интересы, так как сыграет важную роль для будущего представителей данного знака зодиака. Хотят они того или нет, но Скорпионы могут стать для кого-то зловещей фигурой. Если это не входит в планы, то лучше всего сохранять мир. Тем временем у Стрельцов будет складываться нестандартная ситуация. То, что кажется простым, обернется сложностями, отмечает «МИР 24».

Кто-то из друзей или близких может обидеться на Козерогов. Это произойдет, если он услышит нотки осуждения в голосе представителя этого зодиака. Водолеям стоит избегать болезненных тем в разговорах. Если они не будут затронуты, все вокруг будут им симпатизировать. Рыб в четверг ждет важная информация. Она может привести к новому повороту в делах.

Источник: mir24.tv

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