Подозреваемого в финансировании терроризма мужчину арестовали в Москве

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Московский суд отправил под стражу 32-летнего мужчину, подозреваемого в финансировании терроризма. Об этом в среду, 28 апреля, «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по столице Юлия Иванова.

По словам представителя ведомства, с июля по ноябрь 2015 года мужчина, находясь в столице, перевел 200 тысяч рублей на расчетные счета благотворительного исламского фонда «Мухаджирун»*, который поддерживает международную террористическую организацию «Исламское государство»**.

Подозреваемому предъявили обвинение. В ходе обыска его жилища правоохранители обнаружили банковскую карту, с которой был совершен перевод, а также запрещенную экстремистскую литературу. Расследование уголовного дела продолжается.

*«Мухаджирун» — фонд, деятельность которого запрещена на территории России.

**«Исламское государство» (ИГ) — террористическая организация, запрещенная на территории России по решению Верховного суда Российской Федерации.



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