Дрессировщица Шевченко объяснила, издевался ли Куклачев над кошками

Фото: Youtube / в гостях у Гордона

Советская дрессировщица и воздушная гимнастка Людмила Шевченко развеяла слухи о том, что клоун и дрессировщик Юрий Куклачев мог жестоко обращаться с кошками.

— Кошку нельзя бить. Над кошками нельзя издеваться, ее один раз ударишь, она запомнит на всю жизнь. Нет, абсолютно нет, он не издевался, — заявила дрессировщица.

В интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону Шевченко заявила, что она не издевалась над животными, но если они нападают, то дрессировщику нужно защищаться.

— Мне дали палку в руки, запустили к четырем маленьким львицам, они как понеслись на меня, царапают, кусают, а я говорю: «что делать то?» Большой зверь бежит на тебя, что делать? Кричать я не могу, я тону, кричать не буду, мне стыдно. У нас дюралевые палки были, — пояснила Шевченко.

По ее словам, несколько лет муж, известный дрессировщик Владимир Шевченко, не пускал ее на манеж.

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