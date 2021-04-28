Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Священнослужитель объяснил, почему пасхальный кулич сладкий, круглый и высокий
Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

Священнослужитель объяснил, почему пасхальный кулич сладкий, круглый и высокий

Виктория Федотова

Общество

Клирик храма иконы Божией Матери «Нечаянная Радость» в Марьиной Роще Кирилл Шевцов в эфире сетевого вещания «Вечерней Москвы» объяснил, почему пасхальный кулич сладкий, высокий и круглый. Традиционно кулич имеет цилиндрическую форму и сверху украшается глазурью, орехами, цукатами и другими сладостями.

— Кулич – это образ воскресшего Господа Иисуса Христа. Пасхальный кулич в таинстве святого причащения, которые совершил Христос перед своими страданиями – он взял хлеб и вино, совершил таинство тела и крови Господня. Сладкий кулич символизирует радость Пасхи, Воскресения, радость жизни. Это победа жизни над смертью, — пояснил клирик.

Подробности в видеосюжете «ВМ»:

Как встретить Пасху и выйти из Великого Поста

Он добавил, что есть множество рецептов приготовления кулича, туда добавляется много дополнительных ингредиентов, но это зависит от особенностей регионов и монастырей. По его словам, куличи могут сохранять свежесть до месяца.

Главное, что мы понимали, что кулич готовится из живого теста, которое поднимается на дрожжах, добавляются сладкие ингредиенты, символизирующие духовную радость, подытожил собеседник.

Читайте также: Монастырский повар рассказал, откуда пошла традиция красить яйца на Пасху

мнение священникаВидео ВМПасха
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Геннадий Окороков
Геннадий Окороков

Спел, не подумав: «Любимый город» Тилля Линдеманна

Максим Иванцов
Максим Иванцов

Скоро в школу: как подготовить первоклашку за лето

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Труд или работа: почувствуйте разницу

Виталий Милонов
Виталий Милонов

Знания или пропаганда: кто маскируется под просветителей

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Последнее искушение филателиста

Юрий Барзыкин
Юрий Барзыкин

Пока Турция под запретом: где отдохнуть российскому туристу

Сергей Лесков
Сергей Лесков

«Больше вреда, чем пользы»: зачем поправили закон о просвещении

Все мнения
О проекте
Читайте нас в