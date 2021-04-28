Священнослужитель объяснил, почему пасхальный кулич сладкий, круглый и высокий

Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

Клирик храма иконы Божией Матери «Нечаянная Радость» в Марьиной Роще Кирилл Шевцов в эфире сетевого вещания «Вечерней Москвы» объяснил, почему пасхальный кулич сладкий, высокий и круглый. Традиционно кулич имеет цилиндрическую форму и сверху украшается глазурью, орехами, цукатами и другими сладостями.

— Кулич – это образ воскресшего Господа Иисуса Христа. Пасхальный кулич в таинстве святого причащения, которые совершил Христос перед своими страданиями – он взял хлеб и вино, совершил таинство тела и крови Господня. Сладкий кулич символизирует радость Пасхи, Воскресения, радость жизни. Это победа жизни над смертью, — пояснил клирик.

Подробности в видеосюжете «ВМ»:

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Он добавил, что есть множество рецептов приготовления кулича, туда добавляется много дополнительных ингредиентов, но это зависит от особенностей регионов и монастырей. По его словам, куличи могут сохранять свежесть до месяца.

Главное, что мы понимали, что кулич готовится из живого теста, которое поднимается на дрожжах, добавляются сладкие ингредиенты, символизирующие духовную радость, подытожил собеседник.

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