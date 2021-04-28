Монастырский повар рассказал, откуда пошла традиция красить яйца на Пасху

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Шеф-повар Данилова монастыря в Москве Олег Ольхов рассказал о традиции красить яйца на Пасху, которая уходит корнями во времена императора Тиберия.

По его словам, Мария Магдалина, пришедшая с проповедью в Рим, посетила императора, к которому нельзя было попасть с пустыми руками. В качестве дара женщина могла позволить себе лишь куриное яйцо.

Согласно преданию, проповедница поведала Тиберию о Христе, его смерти и чуде Воскресения.

— Император сказал, что он не может поверить в то, что человек может умереть и воскреснуть. В это время он держал ее дар и сказал, что поверит, если яйцо в его руках покраснеет. И тут же случилось чудо. Яйцо в его руках покраснело. С тех пор пошла традиция окрашивать яйца на Пасху в красный цвет, — цитирует Ольхова «Звезда».

Повар отметил, что со временем при окрашивании яиц стали использовать не только красный цвет, но и другие, а также разного рода наклейки. Он обратил внимание на то, что все христианские традиции пришли из Византии вместе с Крещением.

Ранее был составлен топ-10 способов покрасить яйца к Пасхе без химии.

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