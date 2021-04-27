Фестиваль, мастер-классы и забытые обряды: как Москва отметит праздник Пасхи

Фото: Петр Болховитинов / Вечерняя Москва

Пасха — главный церковный праздник для каждого верующего человека. В нашей стране принято весело отмечать Светлый праздник, а крашеные яйца и пасхальный кулич — неизменные атрибуты каждого заботливо накрываемого в этот день стола. В 2020 году праздник будет отмечаться 2 мая. Но еще до этой даты состоятся мероприятия, призванные подготовиться к нему. «Вечерняя Москва» подготовила обзор событий, посвященных Пасхе.

Главное событие праздника — Московский пасхальный фестиваль — в этом году пройдет уже в двадцатый раз. С 22 апреля по 17 мая на сценах Москвы и регионов состоятся симфонические, хоровые, звонильные и благотворительные программы. В «симфонической афише» гости фестиваля услышат музыкальные произведения в исполнении Симфонического оркестра Мариинского театра. В День светлой Пасхи, 2 мая, его концерт состоится в «Зарядье».

Хоровая программа познакомит слушателей с традициями и разнообразием мировой культуры. Ее открытие состоится 3 мая в зале Церковных соборов храма Христа Спасителя. Гостям храма предстоит услышать Уральский государственный камерный хор, Камерный хор «Нижний Новгород» и Московский Синодальный хор.

Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва

Традиционно одним из любимых мероприятий фестиваля станет звонильная программа, концерты которой проходят бесплатно для всех жителей города. Колокольный звон можно будет услышать на лучших исторических и современных звонницах и колокольнях на Красной площади, Заиконоспасском монастыре, Таганке, Даниловом монастыре и Сокольниках, в музея-заповедника «Коломенское».

Подготовиться к празднику заранее пригласили юных москвичей и их родителей музеи Московского Кремля. Во время мероприятия «Подарок к Светлому празднику», которое пройдет 28 апреля, участники не только познакомятся с традициями празднования Пасхи в императорской семье и увидят пасхальные сюрпризы, выполненные ювелирами фирмы «Фаберже», но и сделают свой пасхальный сувенир, который можно будет подарить в Светлый праздник близкому человеку.

На следующий день, 29 апреля, в экоклассе в Куркине в преддверии Светлого праздника можно посетить два тематических мастер-класса. На первом — «Роспись яиц» — участники раскрасят деревянные заготовки яиц. А на втором ребята смастерят «Пасхальное украшение».

О пасхальных традициях москвичей готов рассказать своим гостям музей «Покровский собор». Во время программы «Пасха в Покровском соборе» 2 мая участники побывают на экскурсии по храму Василия Блаженного, узнают о старинном православном празднике и московских обычаях, связанных с Пасхой. А в завершение мероприятия ребятам предстоит принять участие в традиционных пасхальных играх и забавах: катание яиц с горок и раскручивание яйца.

Кроме того, в среду, 28 апреля, в музее пройдет экскурсия «Христово Воскресенье или Велик День», где можно познакомиться с историей и уникальной архитектурой Покровского собора, узнать о традициях и о том, что такое «Шествие на осляти».

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

А еще музей «Покровский собор» в преддверии главного праздника для православных — Светлой Пасхи — приглашает москвичей и гостей столицы на выставку «Дорого яичко к Христову дню». Экспозиция открыта до 20 июня.

Одним из главных атрибутов Пасхи являются крашеные яйца. При этом яйца красят не только обычные граждане, но и иконописцы. На выставке представлены пасхальные яйца XVIII — начала XXI века из собрания Исторического музея. Изготовленные из различных материалов, они объединены сюжетами: изображениями пасхальных сцен и святых, знаменитых московских храмов и деревянных одноглавых церквей, панорам Кремля и пейзажей.

Музей имени Андрея Рублева с 6 по 8 мая приглашает детей и их родителей принять участие в празднике «Светлое Христово Воскресение».

Участники программы пройдут с экскурсией по экспозиции музея, где познакомятся с событиями евангельской истории в произведениях древнерусской живописи. А на творческом занятии им предстоит узнать о традициях празднования Пасхи на Руси и создать праздничный сувенир. Кроме того, музей предлагает гостям принять участие в мастер-классе по колокольному звону.

А еще до 20 июня в Музее имени Андрея Рублева проходит выставка «Русская финифть. Иконы на эмали XVIII — начала ХХ века», где представлена одна из редчайших православных икон «Воскресение Христово» ростовского художника-эмальера Якова Шапошникова.

Посетители могут увидеть здесь 46 произведений из фондов музея. Среди работ представлены паломнические образки с изображением святых, которые выполняли по заказу монастырей, а также складень 1729 года адмирала Ивана Головина, который был сподвижником Петра I.

Музей-заповедник Д. И. Менделеева и А. А. Блока приглашает взрослых и детей 2 мая принять участие в праздновании Пасхи. В программе праздника: экскурсия, веселые игры, занимательные загадки, азартные конкурсы, прогулка по территории усадьбы, пироги и чай.

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Пасхальная программа «Светлая Пасха Христова, или Секреты ключницы Агафьи» 16 мая состоится в Московском государственном музее С. А. Есенина. Вместе со своими гостями ключница Агафья Тимофеевна возродит обычаи и традиции, сопровождающие праздник Пасхи и помогающие понять его глубину. Взрослые и дети узнают о значении вербы в жизни русского человека, увидят театрализованные сценки о библейской мудрости, примерят народную одежду и поиграют в пасхальные игры.

Русский духовный театр «Глас» 2, 8 и 23 мая приглашает зрителей на спектакль «Пасха на Вятских увалах» в постановке А. Захарьева.

Герои пьесы идут навстречу Пасхе каждый своим путем. Некоторые — не всегда праведным. Но все испытывают радостное изумление, видя те чудеса, которые приходят на Пасху. Победу всегда одерживает Добро. В этой пасхальной истории много мудрого юмора, музыки, танцев, нарядных оригинальных костюмов.

Читайте также: Москвичам рассказали о погоде на Пасху