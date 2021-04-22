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Одну из редчайших православных икон представят на выставке в Москве
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Одну из редчайших православных икон представят на выставке в Москве

Анастасия Волоснова

Город
Россия, Москва, Андроньевская площадь, 10 Карта всех событий

Редкую икону «Воскресение Христово» ростовского художника-эмальера Якова Шапошникова представят на выставке «Русская финифть. Иконы на эмали XVIII — начала ХХ века» в Москве. Об этом рассказала куратор выставки Елена Давыдова.

Выставка откроется в четверг, 22 апреля, в столичном Музее имени Андрея Рублева. Посетители смогут увидеть 46 произведений из фондов музея. Среди работ будут паломнические образки с изображением святых, которые выполняли по заказу монастырей.

— Всего известно четыре его подписных произведения, которые хранятся в разных музеях. И одно есть у нас — икона с двунадесятыми праздниками, которая состояла из 12 пластин, и как раз центральная пластина «Воскресение Христово» написана мастером, две из 12 пластин не сохранились, к сожалению, — рассказала Давыдова.

Москвичи также смогут увидеть на выставке складень 1729 года адмирала Ивана Головина, который был сподвижником Петра I. По словам Давыдовой, складень относится к очень старинной эмали.

Посетить выставку можно будет до 20 июня 2021 года, пишет РИА Новости.

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