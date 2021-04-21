Неизвестный украл дорогую икону из квартиры жительницы Орехово-Зуева

Фото: moscow-live

Россия, Московская область, Орехово-Зуево, улица Пушкина, 2 Карта всех событий

Неизвестный похитил икону из квартиры жительницы Орехово-Зуева. Об этом «Вечерней Москве» в среду, 21 апреля, сообщил источник в правоохранительных органах.

По словам источника, ущерб оценили в десять тысяч рублей. Похитил икону, по предварительным данным, кто-то из гостей. Собеседник «ВМ» уточнил, что инцидент произошел по адресу улица Пушкина, 2.

Ранее «ВМ» сообщала, что неизвестные украли у жительницы Москвы ювелирные украшения на сумму около 480 тысяч рублей.

Читайте также: Безработного москвича обокрали на десять тысяч долларов