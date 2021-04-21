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Неизвестный украл дорогую икону из квартиры жительницы Орехово-Зуева
Фото: moscow-live

Неизвестный украл дорогую икону из квартиры жительницы Орехово-Зуева

Юлия Павлушова

Происшествия
Россия, Московская область, Орехово-Зуево, улица Пушкина, 2 Карта всех событий

Неизвестный похитил икону из квартиры жительницы Орехово-Зуева. Об этом «Вечерней Москве» в среду, 21 апреля, сообщил источник в правоохранительных органах.

По словам источника, ущерб оценили в десять тысяч рублей. Похитил икону, по предварительным данным, кто-то из гостей. Собеседник «ВМ» уточнил, что инцидент произошел по адресу улица Пушкина, 2.

Ранее «ВМ» сообщала, что неизвестные украли у жительницы Москвы ювелирные украшения на сумму около 480 тысяч рублей.

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