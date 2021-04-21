Безработного москвича обокрали на десять тысяч долларов

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Россия, Москва, МКАД, 14-й километр Карта всех событий

Безработного мужчину ограбили в павильоне на территории торгового комплекса столицы. Об этом «Вечерней Москве» в среду, 21 апреля, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по городу Москве.

Инцидент произошел на 14-м километре МКАД. Пострадавший рассказал полицейским, что грабители его избили и похитили крупную сумму денег. По словам мужчины, речь идет о 10 тысячах долларов США. Ущерб в рублях составил 783 тысячи.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж».

Ранее «ВМ» сообщала, что мужчина напал с ножом на 13-летнюю школьницу в Щелкове.

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