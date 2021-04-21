Москвичку обокрали почти на полмиллиона рублей
Неизвестные украли у москвички ювелирные украшения на сумму около 480 тысяч рублей. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в ГУ МВД России по Москве.
Инцидент произошел по адресу улица Доватора, 4/7. Жительница Москвы обнаружила пропажу драгоценностей из чемодана, спрятанного в шкафу. По ее словам, оттуда исчезли кольцо и серьги с бриллиантами, два золотых браслета и пять золотых монет. В последний раз украшения видел муж женщины, который проверял их 3–4 месяца назад. Также доступ в квартиру имеют две домработницы и няня ребенка.
По факту кражи драгоценностей возбуждено уголовное дело.
Ранее «ВМ» сообщала, что безработного москвича обокрали на десять тысяч долларов.
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