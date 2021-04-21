Москвичку обокрали почти на полмиллиона рублей

Фото: nekrasovka.mos.ru

Россия, Москва, улица Доватора, 4/7 Карта всех событий

Неизвестные украли у москвички ювелирные украшения на сумму около 480 тысяч рублей. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в ГУ МВД России по Москве.

Инцидент произошел по адресу улица Доватора, 4/7. Жительница Москвы обнаружила пропажу драгоценностей из чемодана, спрятанного в шкафу. По ее словам, оттуда исчезли кольцо и серьги с бриллиантами, два золотых браслета и пять золотых монет. В последний раз украшения видел муж женщины, который проверял их 3–4 месяца назад. Также доступ в квартиру имеют две домработницы и няня ребенка.

По факту кражи драгоценностей возбуждено уголовное дело.

Ранее «ВМ» сообщала, что безработного москвича обокрали на десять тысяч долларов.

Читайте также: Неизвестный ворвался в цветочный магазин с пистолетом на западе Москвы