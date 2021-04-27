Без краски и химии: топ-10 способов, как покрасить яйца к Пасхе

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В 2021 году россияне будут отмечать Пасху 2 мая. По традиции в этот день на праздничном столе должны стоять куличи и, конечно, крашеные куриные яйца. Придать им красивый оттенок можно с помощью натуральных и простых в использовании ингредиентов. Из каких продуктов получается чудо-палитра, сколько и как правильно окрашивать, в какую копеечку это выйдет россиянам, разбиралась «Вечерняя Москва».

Голубой цвет из капусты

Ингредиенты: краснокочанная капуста, уксус, вода.

Время приготовления: 3–6 часов.

Цена: 100 рублей.

Способ приготовления: 500 граммов овоща мелко нарезать и отворить в двух литрах воды. После в жидкость нужно добавить три столовые ложки уксуса. Чтобы получить нежный голубой оттенок, яйца нужно выдерживать в растворе три часа, периодически переворачивать. Для получения темно-синего цвета необходимо 5–6 часов.

Розовый оттенок из свеклы

Ингредиенты: две средние свеклы, уксус, вода.

Время приготовления: 2–7 часов.

Цена: 60 рублей.

Способ приготовления: свеклу натереть на терке, поместить в кастрюлю и залить литром воды, добавить столовую ложку уксуса и поварить 15 минут. Затем заранее отваренные яйца поместить в раствор. Для получения розового оттенка нужно подождать 2–3 часа, для яркой фуксии стоит оставить продукт в этом растворе на всю ночь.

Желтый цвет из куркумы

Ингредиенты: куркума, вода.

Время приготовления: 10–15 минут.

Цена: 40 рублей.

Способ приготовления: в литр воды добавить две чайные ложки куркумы, затем оставить отвар настояться 5 минут. После нужно поместить готовые яйца в раствор и выдерживать до получения желаемого оттенка.

Оранжевый цвет из морковки

Ингредиенты: морковь.

Время приготовления: 30 минут — 2 часа.

Цена: 40 рублей.

Способ приготовления: натереть морковь на терке или размельчить в блендере. В полученный сок опустить заранее отваренные яйца и выдержать до окрашивания в желаемой яркости цвет.

Шоколадный оттенок из кофе

Ингредиенты: гранулированный кофе, вода.

Время приготовления: 4 часа.

Цена: 100 рублей.

Способ приготовления: в дешевом варианте такого кофе много собственных красителей, поэтому для окрашивания он подходит больше. Несколько столовых ложек кофе нужно залить водой и прокипятить на медленном огне пару минут. Затем погрузить в этот раствор на три минуты яйца, после оставить их в нем на 4 часа.

Изумрудный цвет из крапивы

Ингредиенты: сухая крапива из аптеки, вода.

Время приготовления: 40 минут.

Цена: 60 рублей.

Способ приготовления: крапиву бросить в воду и довести до кипения, поварить 20 минут и остудить. Позже в готовом отваре 20 минут нужно варить сырые яйца.

Бордовый оттенок из каркаде

Ингредиенты: чай листовой каркаде, вода.

Время приготовления: 20–30 минут.

Цена: 50 рублей.

Способ приготовления: пять столовых ложек чая залить кипятком. После того как он заварится, опустить туда приготовленные яйца. Оставить в растворе на 10 минут, обсушить и снова повторить процедуру.

Лавандовый цвет из винограда

Ингредиенты: красный виноградный сок.

Время приготовления: 10–20 минут.

Цена: 130 рублей.

Способ приготовления: сок нагреть до 45 градусов и поместить в него отваренные яйца на 5–10 минут. При необходимости повторите процедуру, если оттенок с первого раза получится не таким насыщенным.

Бирюзовый оттенок из зеленого чая

Ингредиенты: рассыпной зеленый чай, вода.

Время приготовления: 15–30 минут.

Цена: 100 рублей.

Способ приготовления: 100 гр чая залить литром кипятка, дать настояться пять минут. Опустить в полученный раствор яйца, оставить на 15–30 минут.

Мраморные разводы из лука

Ингредиенты: луковая шелуха, вода, уксус, капроновые колготки, резинки.

Время приготовления: 15–30 минут.

Цена: 80 рублей.

Способ приготовления: скорлупу протереть ватным диском, смоченным уксусом, высушить, обвернуть луковой шелухой и сверху намотать колготки. Всю «конструкцию» закрепить нитками. В кастрюлю налить литр воды и две столовые ложки уксуса. В кипящий раствор поместить яйца и варить их 20 минут. После остудить и развернуть. В итоге получатся красивые разноцветные разводы.

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