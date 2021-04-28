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Синоптик рассказал о погоде в Москве после майских праздников
Фото: Игорь Иванко / АГН Москва

Синоптик рассказал о погоде в Москве после майских праздников

Кирилл Николаев

Город

После майских праздников воздух в Москве может прогреться до плюс 25 градусов. Об этом в среду, 28 апреля, сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По его словам, в период с 7 по 9 мая погода вернется в рамки климатической нормы. Днем ожидается от 15 до 20 градусов тепла, а ночью — плюс 5–10 градусов.

Тишковец отметил, что с 10 мая в Москве станет еще теплее. Погода будет солнечной. Воздух может прогреться до плюс 25 градусов.

Синоптик подчеркнул, что климатическое лето может прийти в Москву на несколько дней раньше графика, не позже 28 мая, сообщает РИА Новости.

Читайте также: Москвичей предупредили об обильных осадках с 1 по 5 мая

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