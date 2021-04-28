Москвичей предупредили об обильных осадках с 1 по 5 мая

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

С 1 по 5 мая в Москве ожидается выпадение до 70 процентов месячной нормы осадков. Об этом сообщили в Telegram-канале РИА Новости со ссылкой на центр погоды «Фобос».

По прогнозу синоптиков, в первые пять дней мая в столице будут лить дожди. В результате ожидается до 70 процентов месячной нормы осадков.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд назвал регионы, которые затронет похолодание.

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