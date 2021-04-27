«Буйное цветение природы»: стало известно, когда в Москве потеплеет до плюс 30

Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

После майских праздников в Центральную Россию вернется долгожданная теплая и солнечная погода, а температурные показатели не опустятся уже ниже 19-20 градусов. Об этом в разговоре с корреспондентом «Вечерней Москвы» заявил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По словам метеоролога, после 9 мая температурный фон в столичном регионе резко пойдет на повышение:

— Несмотря на то, что начало мая не порадует теплом и переменчивость в погоде будет продолжаться вплоть до 9 числа, уже после Дня Победы ситуация начнет стабилизироваться и в Москве столбики термометра покажут 25 – 30 градусов с отметкой «плюс». И минусовые показатели более не будут вносить дисбаланс в столичный климатический фон.

Эксперт отметил, что к этому времени в столичный регион вернется южный циклон, который подарит москвичам солнечную и ясную погоду. Кроме того, в это время начнется буйное цветение и «природа начнет просыпаться».

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